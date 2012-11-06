ВР планирует освободить НБУ от некоторых госзакупок

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» относительно закупок работ, связанных с деятельностью Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 263 народных депутаты при необходимых 226.

Законопроект предусматривает освобождение Нацбанка от применения процедуры государственных закупок в случае, если предметом закупки являются:

- работы, связанные с разработкой дизайна, изготовлением защищенной бумаги, банкнот, монет и государственных наград Украины, их хранением, транспортировкой и учетом;

- работы, связанные с операциями НБУ по обеспечению управления золотовалютными резервами, их размещению, с покупкой и продажей на вторичном рынке ценных бумаг, осуществлением валютных интервенций путем покупки-продажи валютных ценностей на валютных рынках.

Целью изменений является недопущение распространения информации о стратегических объектах государства и защита государственных секретов путем нераспространения действия Закона «Об осуществлении государственных закупок» на закупки работ, связанных с разработкой дизайна, изготовлением защищенной бумаги, банкнот, монет и государственных наград Украины, их хранением, транспортировкой и учетом.

Кроме того, законопроект принят с целью обеспечения безопасности объектов по хранению резервных фондов банкнот и монет государства, производственных помещений, цехов и оборудования для производства защищенной бумаги, банкнот, монет и государственных наград Украины путем ограничения доступа к информации относительно технических проектов систем безопасности, функционирования и жизнеобеспечения, обустройства денежных хранилищ и производственных помещений.