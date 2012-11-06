Цены на товары, тарифы и услуги в рекламе должны указываться только в гривне

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменения в статью 8 Закона Украины “О рекламе” относительно установления запрета на указание цены товаров, работ и услуг не в денежной единице Украины», внесенный Кабинетом министров.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 266 при необходимых 226.

Этим законом предусмотрено статью 8 Закона “О рекламе” дополнить частью восьмой такого содержания: информация о ценах на товары, тарифы на услуги, приведенные в рекламе, которая размещается или распространяется на территории Украины, указываются исключительно в гривне.

Как говорится в пояснительной записке, «законопроект направлен на создание правовых принципов для ограничения использования на территории Украины иностранной валюты как меры стоимости с целью усиления стабильности национальной валюты».