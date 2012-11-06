Эксперт: НБУ может ввести продажу валютной выручки сразу после вступления в силу закона

Национальный банк Украины (НБУ) может ввести обязательную продажу экспортной выручки, как только закон о предоставлении регулятору соответствующего права, который Верховная Рада приняла во вторник, 6 ноября, вступит в действие.

Об этом в комментарии УНИАН заявила главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

“Ситуация на валютном рынке остается напряженной, и НБУ может ввести обязательную продажу экспортной выручки, как только закон вступит в действие. С 1998 г. по 2005 г. в Украине уже действовала обязательная продажа валютной выручки, она применялась к экспортёрам, которые обязаны были продавать 50% своей выручки в течение пяти дней. На этот уровень можно ориентироваться как на максимальный”, - сказала Е.Белан.

По ее мнению, ограничение не решит фундаментальных проблем в экономике, но будет способствовать более плавному притоку иностранной валюты на межбанковский рынок и поможет НБУ лучше контролировать ситуацию на валютном рынке.

Справка УНИАН. Обязательная 75-процентная продажа валютной выручки экспортеров была впервые введена постановлением Кабинета министров и НБУ 10 сентября 1998 года. Через четыре дня, 14 сентября 1998 года, были внесены изменения в это постановление и норма обязательной продажи была снижена до 50%.

Указанная норма была отменена с 1 апреля 2005 года.