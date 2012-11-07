Moody's впервые с 2008 года улучшило прогноз банковского сектора Японии

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service пересмотрело прогноз по банковскому сектору Японии до стабильного с негативного в связи с улучшением операционной среды и качества активов, а также ростом капитализации, сообщается в ежегодном исследовании агентства "Прогноз по банковскому сектору: Япония".

Прогноз по сектору изменен впервые с 2008 года, когда агентство решило ухудшить его до негативного из-за мирового финансового кризиса. В настоящее время аналитики отмечают у Японии умеренный, но опережающий другие страны экономический рост, в связи с чем стабилизировалась операционная среда для банков.

Качество их активов, а также объем ликвидности увеличиваются, при этом резкого роста невозвратных кредитов Moody's не прогнозирует, даже несмотря на окончание в марте 2013 года мер правительства по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса.

Всего Moody's присвоило рейтинги 35 банкам Японии, которые в совокупности держат в портфелях 70% активов финансовой системы. Из общего числа организаций прогноз по рейтингам 34 банков стабильный, у одного - негативный, передает РИА "Новости".

В то же время, Moody's отмечает ряд рисков согласно базовому сценарию экономического развития Японии. Среди них - чувствительность экспорта к ситуации в мировой экономике, а также сохраняющаяся низкая процентная ставка, которая ведет к уменьшению чистого процентного дохода банков.