Золотовалютные резервы Беларуси сократились на 103 млн долл.

Минск. Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси в октябре сократились на 102,8 млн долл. и по стандартам МВФ на 1 ноября составили 8 млрд 23,2 млн долл. в эквиваленте.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

При этом, в национальном определении объем ЗВР сократился на 126,7 млн долл. и составил 8 млрд 702,3 млн долл. в эквиваленте.

«Сокращение золотовалютных резервов в основном обусловлено погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте Нацбанком и правительством, которое в октябре текущего года было исполнено в полном объеме, а также снижением цен на драгоценные металлы на международных рынках», - отметили в Нацбанке Беларуси.

Справка УНИАН. В отличие от национальной методики определения резервов методика исчисления МВФ отличается тем, что при подсчете ЗВР учитываются только монетарное золото и валютные резервы в свободно конвертируемых валютах иностранных государств.

Золотовалютные резервы Беларуси сокращаются четвертый месяц подряд. В сентябре было зафиксировано их снижение на 15,2 млн долл., в августе – на 106,3 млн долл., в июле – на 82 млн долл.

Последним месяцем, когда в Беларуси отмечался рост резервов, был июнь нынешнего года. Тогда золотовалютные резервы выросли на 291 млн долл.

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