Азаров констатирует - валютная выручка Украины сокращается

Валютная выручка Украины продолжает сокращаться на фоне снижения мировых цен на металлургическую продукцию и неблагоприятной политической и экономической ситуации в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, импортирующих эту продукцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на открытии заседания Кабинета министров Украины 7 ноября заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Цены на отдельные виды металлопродукции уже близки к себестоимости их производства. Только в октябре цены на арматуру, прокат и заготовку упали на 11-15%», - заявил Н.Азаров.

Он также отметил, что подобная неблагоприятная конъюнктура сложилась и на украинском рынке железорудного сырья и химической промышленности.

Справка УНИАН. За январь-сентябрь 2012 г. Украина сократила объемы экспорта металлопродукции относительно аналогичного периода 2011 г. на 5,1% - до 19,5 млн тонн.