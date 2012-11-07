Азаров: валютная выручка Украины сокращается из-за падения цен на метпродукцию

Валютная выручка Украины продолжает сокращаться на фоне снижения мировых цен на металлургическую продукцию и неблагоприятной политической и экономической ситуации в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, импортирующих эту продукцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на открытии заседания Кабинета министров Украины 7 ноября заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Цены на отдельные виды металлопродукции уже близки к себестоимости их производства. Только в октябре цены на арматуру, прокат и заготовку упали на 11-15%», - заявил Н.Азаров.

Он также отметил, что подобная неблагоприятная конъюнктура сложилась и на украинском рынке железорудного сырья и химической промышленности.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства экономического развития и торговли, за январь-сентябрь 2012 г. Украина сократила объемы экспорта металлопродукции относительно аналогичного периода 2011 г. на 5,1% - до 19,5 млн тонн.

Кроме того, за январь-сентябрь 2012 г. объемы экспорта украинских труб уменьшились на 1,7% относительно аналогичного периода прошлого года – 1,218 млн тонн.

За отчетный период Украина экспортировала металлопродукции на 11,925 млрд долларов, что на 13,7% меньше, чем за 9 месяцев 2011 г. Объемы экспорта труб составили почти 1,476 млрд долл. – на 3,5% меньше.