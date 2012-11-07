Торги на межбанке открылись снижением котировок

В среду, 7 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,1850/8,1940 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2614/18, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5235/10,5370. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2852/54 (вторник - 1,2782/84).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.