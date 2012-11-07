Нефть и доллар обвалились на фоне переизбрания Обамы

Цена нефти и курс доллара на мировом рынке снижаются на фоне сообщений о переизбрании президентом США Барака Обамы на второй срок.

В 09.20 по киевскому времени фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,36 долл. - до 110,71 долл. за баррель, а фьючерсы на нефть WTI - на 0,26 долл., до 88,45 долл. за баррель.

Курс доллара после объявления предварительных результатов выборов в США к японской иене упал до 79,81 иены, а затем поднялся до 80,14 иены. Доходность 10-летних гособлигаций США упала на 7 базисных пунктов - до 1,68%, сообщает агентство Reuters.

Президент США Барак Обама был избран на второй срок, одержав победу над республиканцем Миттом Ромни. Демократы сохраняют большинство в Сенате США, а республиканцы продолжат контролировать Палату представителей.

Аналитики боятся, что такая расстановка сил осложнит переговоры, призванные помочь избежать "финансового обрыва" - набора мер, включающего сокращение расходов и повышение налогов в США и оцениваемого в 600 миллиардов долларов, которые автоматически вступят в силу в начале 2013 года, если Конгресс и Белый дом не достигнут иных соглашений.

"Теперь внимание переключилось на обсуждение "финансового обрыва" и иранскую проблему. Рынок балансирует между экономическими опасениями, с одной стороны, и геополитическими волнениями и сезонным повышением спроса - с другой. Мы предвидим повышенную волатильность и боковой тренд до конца года", - сказал риск-менеджер Mitsubishi Corp Тони Нунан.

Индекс доллара к валютной корзине снизился на 0,3% - до 80,352, а евро - поднялся на 0,4% - до 1,2862 долл., упав во вторник до двухмесячного минимума 1,2763 долл. из-за опасений, связанных с Грецией.

Греческий парламент в среду утвердит или отвергнет разработанный правительством набор мер, включающий сокращение расходов и рост налогов, и оцениваемый в 13,5 миллиарда евро. Утверждение этих мер и бюджета на 2013 год необходимы Афинам для получения 31,5 миллиарда евро от МВФ и Евросоюза.

Греки тем временем устроили очередную демонстрацию протеста против жестких мер экономии.

Поддержку ценам оказывает продолжение гражданской войны в Сирии. В трех районах сирийской столицы Дамаска во вторник взорвались бомбы, в результате чего погибли и были ранены десятки людей, а еще один взрыв произошел на нефтепроводе, питающем НПЗ в городе Хомс.

Запасы нефти в США, по данным Американского института нефти, на прошлой неделе снизились на 27.000 баррелей при прогнозах роста на 1,8 миллиона баррелей. Отчет о запасах Управления энергетической информации будет опубликован в среду в 18.30 по киевскому времени.