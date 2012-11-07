Золотовалютные резервы НБУ в октябре сократились на 8,4% - до 26,812 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В том числе, резервы в иностранной валюте сократились на 9,1% - до 24,799 млрд долл., в золоте - на 1,6%, до 1,946 млрд долл.

За январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).