Золотовалютные резервы НБУ с начала года сократились почти на 16% - до 26,8 млрд долл.

Золотовалютные резервы НБУ в октябре сократились на 8,4% - до 26,812 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В том числе, резервы в иностранной валюте сократились на 9,1% - до 24,799 млрд долл., в золоте - на 1,6%, до 1,946 млрд долл.

За январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл. За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).