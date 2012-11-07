Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП в 2013 году

Министерство экономического развития и торговли Украины снизило прогноз роста ВВП в 2013 году с 4,5% до 3,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 7 ноября, журналистам сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

«Плановый прогноз 2013 года – 3,5%, который я предложил всем министерствам. После отработки в министерствах он вернется и будет подан на Кабмин», - сказал П.Порошенко. Он отметил, что такой прогноз роста ВВП в 2013 году согласован с Международным валютным фондом.

При этом министр отметил, что прогнозный рост ВВП и инфляции в 2013 году также планируется сократить, однако не уточнил до какого уровня.

Также П.Порошенко отметил, что инфляция в следующем году может составить 5,5%. «Я вижу на будущий год прогноз инфляции в пределах 5,5%», - сказал П.Порошенко.

При этом он отметил, что по итогу 2012 года инфляция может вырасти до 4-5%.

Напомним, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

Кабинет министров Украины намерен 20 ноября внести в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2013 год.

«Сейчас правительство работает над вторым вариантом бюджета, который 20 числа, то есть, уже через две недели будет представлен в Верховную Раду», - сказал Н.Азаров во вторник, 6 ноября.

Он отметил, что правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября.