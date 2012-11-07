НБУ бъет рекорды по скупке золота у населения

Национальный банк Украины (НБУ) за январь-октябрь 2012 года выкупил у населения около 2,2 тонны золота (объем выкупа за январь-июль составил 1,9 т, за весь 2011 год - 1,8 т.).

Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

«В результате принятых Нацбанком Украины мер по активизации покупки драгоценных металлов у населения и законодательного урегулирования вопроса относительно отмены уплаты налога с доходов физических лиц при продаже лома драгоценных металлов, Национальным банком Украины с начала 2012 года куплено около 2,2 тонны золота», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк начал выпуск инвестиционных монет из драгоценных металлов с целью предоставления населению альтернативы свободно конвертируемой валюты как средству накопления.

По оценкам НБУ, на сегодняшний день объем наличной валюты у граждан Украины оценивается в 50-70 млрд долл., а ежегодная потребность в золоте для выпуска инвестиционных монет составит 3-5 тонн в год. Для изготовления инвестмонет НБУ использует золото, выкупленное у населения.