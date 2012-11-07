Базовая инфляция в октябре составила 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в октябре 2012 года против сентября составила 0,1%, с начала года (октябрь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,6%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в октябре 2012 года показатель базовой инфляции против октября 2011 года составил 1,1%, в январе-октябре 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 3,8%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине в октябре 2012 года по сравнению с сентябрем 2012 года потребительские цены не изменились (инфляция - 0%), также цены не изменились и против октября 2011 года.

С начала 2012 г. (октябрь 2012 года к декабрю 2011 года) зафиксирована дефляция 0,3%.

В октябре 2011 года против сентября 2011 года инфляция также составила 0%, при этом к аналогичному месяцу 2010 года цены выросли на 5,4%, в октябре 2011 года против декабря 2010 года рост цен составил 4,2%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует инфляцию в Украине в 2012 году на уровне 1,5%.

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.