Хорошковский выступает за усиление роли антимонопольных ведомств

В условиях ухудшения внешнеэкономической ситуации должна быть усилена роль антимонопольных ведомств. Об этом первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил во время открытия Форума Украины по вопросам конкуренции, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

«Всестороннее и полномасштабное обеспечение развития конкуренции является задачей государства. В этом разрезе мы должны пересмотреть роль и значение антимонопольных ведомств. Речь идет не только о внутреннем рынке, а о конкуренции глобального характера », - подчеркнул он. Первый вице-премьер-министр Украины также отметил, что одной из основных задач антимонопольного комитета должно быть дальнейшее содействие обеспечению конкуренции в сфере государственных закупок, налаживание сотрудничества с органами ЕС и СНГ в проведении совместных мероприятий по защите конкуренции.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины выступает с инициативой формирования межведомственной комиссии по вопросам антимонопольного регулирования и развития конкуренции под председательством первого вице-премьер-министра.