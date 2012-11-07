Торги на межбанке в среду закрылись котировками 8,1875/8,1920 грн/долл.

В среду, 7 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1850/8,1940, к 12:00 сузился спрэд – 8,1860/8,1910. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 8,1875/8,1920 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2614/0,2618, к закрытию торгов цены повысились – 0,2615/0,2619. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 31,2951 (-0,1299).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2852/1,2854, а к 15:00 упали до 1,2763/1,2765. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5235/10,5370, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5080/10,5185. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума –10,4485/10,4585.