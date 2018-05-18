Победа Обамы в США – рост цен в Украине

Президент США Барак Обама

Демократ Барак Обама победил на президентских выборах в США. Его оппонент – республиканец Митт Ромни признал свое поражение и поздравил действующего Президента с переизбранием.

К слову, в третий раз подряд Америка оставляет президента править страной на второй срок (так было с Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-младшим).

Между тем, одновременно с президентскими в США проходили выборы в конгресс, на которых большинство в нижней палате удержали республиканцы. То есть, конфликтов демократу Обаме не избежать. Главная претензия республиканцев к Обаме - решение социальных проблем за счет увеличения госдолга. Они требуют сокращения соцвыплат и повышения налогов.

Последний крупный скандал (с политической подоплекой), который чуть не привел страну к дефолту, имел место в 2011 году - решалась судьба госдолга, достигшего очередных рекордных размеров. Администрация Президента и конгрессмены все же пришли к компромиссу и сократили расходы казны. В целом, Обаме уже довелось на посту рулевого первой экономики мира дважды увеличивать потолок госдолга – уникального в экономической истории «объекта»: впервые американский Конгресс определил максимальный уровень долга в 1917 году, с тех пор он постоянно повышается. Причем новый рост планки не за горами. В начале сентября госдолг США впервые в истории страны перевалил за отметку 16 трлн долларов, увеличившись за один день на 25 млрд. Так что Обама может стать рекордсменом по поднятию «штанги».

Западные эксперты предостерегают, что расстановка сил осложнит бюджетные переговоры. В начале 2013 года должно вступить в силу решение о сокращении расходов и повышении налогов в США, призванное укротить госдолг. Но сейчас вероятно новое соглашение. А пока рынок будет разрываться между экономическими опасениями и политическими волнениями. До конца года все будет находиться в подвешенном состоянии.

Войны в Ираке и Афганистане, урегулирование ближневосточных конфликтов, поддержка «молодых демократий», а также кризис не раз заставляли США включать печатный станок. А это не могло не сказаться на торговых площадках. В нынешней ситуации, когда глобальный кризис продолжает давить на мировую экономику, ситуация может выйти на уровень шоковой. Тем более, что для мирового рынка выборы главы США – сверхважное событие, которое, безусловно, сказывается на фондовых котировках, ценах нефти и металла, валютных качелях, акциях компаний, не говоря уже о политических факторах. Не останется в стороне от этих событий и Украина. Чем для нее обернутся выборы в США?

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества:

- В дальнейшем стоит ожидать систематизации отношений Вашингтона и Киева. Интерес США к Украине возникает эпизодически. К тому же он не достаточно артикулирован и активизирован. Нынешней администрации Обамы важны вопросы безопасности, в том числе в Европе, и сдерживания России. Украина – лишь часть данной системы. Но не исключено, что сейчас появится более четкое экономическое направление в отношениях с Киевом: продвижение на отечественный рынок американских компаний и создание для них благоприятного инвестклимата. Это и будет ключевым вопросом диалога Украины и США. Больше будут говорить о бизнесе, регуляторной политике и т.д.

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине:

- На валютном рынке после появления информации о победе Обамы доллар подешевел. Участники рынка сконцентрировались на идеи предстоящего «бюджетного обвала» в США, так как республиканцы и демократы до сих пор не могут договориться по поводу размера бюджетных расходов на следующий год. Поэтому давление на американскую валюту на международном рынке, вероятно, продолжится. Драгоценные металлы, в частности золото, наоборот, получили существенную поддержку и могут продолжить рост в цене.

Снижение доллара на мировом валютном рынке способно поддержать гривну в краткосрочном плане. Тем не менее, давление на украинскую нацвалюту до конца года будет сохраняться в связи с замедлением развития украинской и мировой экономик, а также отсутствием информации по поводу перспектив взаимодействия Украины с МВФ.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра:

- Переизбрание Барака Обамы означает только одно - в ближайшие годы эмиссия доллара будет расти. Поэтому процесс обесценивания «зеленого» на мировом рынке только ускорится. На текущий момент госдолг США достиг почти 17 трлн долл. В ближайшее время Обама будет требовать от конгресса увеличения лимита до 20 трлн долл. Таким образом, к концу текущего года активно заработает «печатный станок». Как результат – цены увеличатся во всем мире и на продукты питания, и на нефть, и на газ, в меньше степени на металл.

Между тем, такое развития событий станет хорошим стимулом для украинского экспорта, особенно продуктов питания. Хотя при этом неизбежен рост стоимости импортных товаров, прежде всего автомобилей и бытовой техники. Но самое главное, что через 4 года покупательская способность доллара существенно снизится. Так что цены на недвижимость, в том числе и в Украине, вырастут.

От себя добавлю, что Верховная Рада приняла закон, разрешающий повышать импортные пошлины в соответствии с требованиями ВТО. По расчетам парламентариев, нововведение позволит дополнительно привлечь в госбюджет порядка 2 млрд грн. А для украинцев это означает - подорожание импортных товаров.

Первый день по итогам выборов в США продемонстрировал следующую динамику:

Европейские рынки акций растут благодаря ожиданиям продолжения мягкой политики ФРС США после переизбрания Обамы: немецкий индекс DAX повысился на 0,39 %, британский FTSE 100 - на 0,28 %, французский CAC-40 - на 0,46 %.

А на украинском рынке акций пока наблюдается отличная от мировых рынков динамика - индекс Украинской биржи снизился на 1,62 % - до 840,01 пунктов. Общий объем торгов составил 35,3 млн грн, из них на акции пришлось всего 6 млн грн.

На украинском межбанке к закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 8,1875/8,1920 грн/долл.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,2763/1,2765. Ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума –10,4485/10,4585.

Но это только первая реакция рынковна результаты выборов в США. Что будет дальше, покажет время.

Елена Быстрицкая (УНИАН)

Полезно знать: Президентские выборы в США проводятся в первый вторник после первого понедельника ноября високосного года. Формально президент США избирается коллегией выборщиков. В настоящее время в ее состав входят 538 человек. Каждый штат располагает количеством выборщиков, равным количеству конгрессменов и сенаторов в Конгрессе США. Кроме того, трех выборщиков направляет на коллегию Федеральный округ Колумбия. В первый понедельник после второй среды декабря того же года выборщики собираются в столицах своих штатов, если только иное место проведения голосования не определено легислатурами штатов. Как правило, они голосуют за кандидатов своей партии. Случаи отступления от этого правила крайне редки. Для победы кандидатам требуется набрать большинство голосов выборщиков (270). В том случае, если кандидаты не наберут большинства голосов выборщиков, применяется экстраординарная процедура избрания президента, предусмотренная XII поправкой к Конституции США. Согласно XII поправке к Конституции, президента избирает Палата представителей Конгресса США из числа трех кандидатов, набравших наибольшее число голосов. В истории США экстраординарная процедура избрания президента применялась в 1824 году. На нынешних выборах Обама набрал 303 голоса выборщиков. Митт Ромни - 203 голоса.