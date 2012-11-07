Обнародован новый перечень платных и бесплатных услуг налоговой

Государственная налоговая служба опубликовала на официальном сайте перечень административных услуг, которые предоставляются на платной и бесплатной основе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНС.

Перечень, как сказано в сообщении, размещен в разделе «каталог услуг» и обновляется постоянно. Тут же опубликована информация о нормативно-правовых актах, регламентирующих предоставление услуги, о сроках предоставления услуги и об ответственных органах ГНС, куда необходимо обращаться. Для удобства пользователей на сайте также размещены электронные формы соответствующих заявлений на получение услуги.

Согласно сообщению, в число платных услуг вошло лицензирование производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий.

Как сообщал УНИАН, ГНСУ презентовала и разместила в Интернете видеоролик с призывом к предпринимателям активнее пользоваться интерактивным сервисом «Пульс налоговой», который является надежным и эффективным инструментом в борьбе против коррупции и признаков непрозрачного и нерегламентированного поведения налоговиков. При этом глава Госналогслужбы Александр Клименко назвал повсеместное использование он-лайн сервисов и интерактивных сервисов одной из приоритетных задач работы налоговых органов. По словам А.Клименко, ГНСУ близка к тому, чтобы вдвое сократить временные затраты на ведение налогового учета.

Напомним также, что ГНС в течение января-октября 2012 г. перечислила в сводный бюджет 234,5 млрд грн платежей, что на 21 млрд грн больше, чем в прошлом году.