Польская Gaz-System затрудняется оценить объемы транзита газа в Украину через Польшу

Варшава. Компания-оператор польской газотранспортной системы Gaz-System не располагает информацией о возможных объемах транзита газа из стран Европейского союза через Польшу в Украину в 2013 году.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба государственной компании, отвечая на запрос агентства.

Принадлежащий польскому государству Gaz-System не ответил на вопрос, сколько технически позволяет поставить в Украину существующая в Польше газотранспортная сеть, заметив, что на сегодняшний день подписан контракт на доставку около 4 млн кубометров в сутки через пункт "Хермановице".

"Услуга (в этом пункте) может быть прервана из-за неблагоприятных условий распределения в сетях газа, за транспортировку которого отвечает наша компания. Мы не можем точно сказать, каким образом в течение года будут использоваться предложенные GAZ-SYSTEM свободные мощности", - отметила компания.

Пресс-служба отказалась предоставить информацию о том, на какой период подписан контракт на транспортировку газа немецкого трейдера RWE украинскому "Нафтогазу", который Gaz System начал реализовывать с ноября текущего года через "Хермановице".

В тоже время компания сообщила, что польская национальная нефтегазовая компания PGNIG не подавала в Gaz System заявки для поставок принадлежащего ей газа в Украину через упомянутый выше "пункт выхода".

Как сообщал УНИАН, 7 ноября министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко сообщил о намерении увеличить со следующего года закупку газа у RWE, заявив, что покупаемое у немецкого трейдера топливо обходится Украине "существенно дешевле", чем по прямому контракту с российским "Газпромом".

Рамочное соглашение о поставке газа в Украину RWE и "Нафтогаз" подписали в мае текущего года, и, согласно неофициальным данным, в ноябре-декабре текущего года украинцы будут покупать у немецкой компании около 1 млн кубометров газа в сутки.

Справка УНИАН. Власти Украины решили в текущем году сократить покупку газа из России до 27 млрд кубометров из предусмотренных контрактом 52 млрд кубометров, заявляя о неоправданно высокой цене российского топлива для украинцев. По данным украинских властей, цена российского газа, которая рассчитываться по формуле, включенной в подписанный в 2009 году контракт, выходит для украинцев дороже, чем его покупают находящиеся значительно дальше от Украины потребители "Газпрома" в странах Западной Европы.

Украина за первые три квартала текущего года покупала российский газ с учетом 100 долларовой скидки, полученной в 2010 году, за 416-426 долларов при средней цене для европейских потребителей на уровне около 380 долларов за тысячу кубометров.

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