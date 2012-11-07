Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Польши в 2012 году до 2,4%

Варшава. Еврокомиссия (ЕК) ухудшила прогноз роста ВВП Польши в текущем году до 2,4% с прогнозируемых в мае 2,7%.

Согласно оценкам Еврокомиссии, которыми располагает УНИАН, в следующем году ВВП увеличится на 1,8% по сравнению с ожидаемым ранее 2,6% ростом.

ЕК также сообщила об ухудшении прогноза дефицита государственных финансов Польши в текущем и следующем годах до 3,4% и 3,1% ВВП соответственно с прогнозируемых ранее 2% и 2,5%.

Эксперты правительства Евросоюза также прогнозируют 3,8% инфляцию в текущем году и 2,6% - в следующем по сравнению с предыдущей оценкой в 3,7% и 2,9% соответственно.

Еврокомиссия считает, что в текущем году польский госдолг не должен превысить 55,5% ВВП (оценка в мае - 55%), а в следующем - 55,8% (53,7%).

Безработица в самой густонаселенной стране из всех входящих в Евросоюз государств

Восточной Европы составит в ближайшие три года 10,1-10,5%.

Еврокомиссия прогнозирует сокращение ВВП 27 стран Евросоюза в текущем году на 0,3%, а для 17 государств еврозоны - на 0,4%. В следующем году ЕК ожидает рост на 0,4% и 0,1% соответственно.

Как сообщал УНИАН, присоединившая к Евросоюзу в 2004 году Польша стала единственной страной европейского объединения, которой удалось избежать рецессии после кризиса, начавшегося в конце 2008 года, что позволило ей войти в шестерку крупнейших европейских экономик.

Справка УНИАН. По данным МВФ, 38-миллионная Польша по объему ВВП, составившему в прошлом году 514,5 млрд долларов, заняла 23-е место в мире.

Польское правительство прогнозирует в текущем году замедление роста ВВП до 2,5% с 4,3% в 2011 году.