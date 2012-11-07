НБУ в октябре предоставил краткосрочное рефинансирование 55 банкам на 19,8 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) в октябре т.г. осуществил операции по поддержанию ликвидности с 55 банками на сумму 19,8 млрд грн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте регулятора.

В частности, Нацбанк предоставил овернайты 36 банкам на 8,8 млрд грн. Кроме того, было осуществлено рефинансирование банков путем проведения еженедельных тендеров с возможным сроком их использования до 90 дней и через операции прямого репо на 11 млрд грн. Как сообщал УНИАН, в сентябре объем рефинансирования Нацбанком коммерческих банков составил 7,4 млрд грн (с начала года – 54,7 млрд грн), мобилизационных операций – 26 млн грн (с начала года – 16,3 млрд грн).