Пинзеник заявляет об угрожающем уровне реального дефицита госбюджета

Экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник заявляет об угрожающем уровне реального дефицита государственного бюджета, который может достигнуть объема 2009-2010 гг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы экономиста.

«Бюджетный дефицит в текущем году приближается к печальным рекордам 2009-2010 годов», - сказал В.Пинзеник.

При этом он отметил, что недавнее увеличение парламентом дефицита до 38,8 млрд грн не отражает реального состояния дел. Еще необходимо учитывать невыполнение годового плана государственного бюджета по доходам, а то, что он не будет выполнен, уже очевидно, считает бывший министр финансов. По его расчетам, этот факт формирует дополнительный дефицит около 35 млрд грн.

Дополнительным обстоятельством, что усложняет ситуацию, экономист назвал так называемые государственные гарантии по кредитам, объем которых в этом году рекордный - 79,4 млрд грн.

«Наш собственный опыт показывает, что большую часть таких гарантированных государством бизнес-проектов придется возвращать за счет бюджетных средств, - констатировал В.Пинзеник. - По сути это не что иное, как скрытый бюджетный дефицит. Разница лишь в том, что средства не проходят по счетам правительства. Но их придется отдавать со счетов правительства в предстоящие годы ». По словам экс-министра, сегодня, до конца года, трудно угадать точную сумму, на которую будут предоставлены гарантии, но даже при неполном «освоении» гарантийных «аппетитов» сумма реального дефицита может достичь рекордов 2009-2010 гг., когда консолидированный дефицит публичных средств достигал соответственно 104,3 млрд грн и 90,7 млрд грн.

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Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками) доходы бюджета планируются на уровне 373,960 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 322,227 млрд грн, расходы - 405,928 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 352,824 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,130 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 27,245 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.