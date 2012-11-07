Еврокомиссия прогнозирует постепенное восстановление экономики в 2014 году

Брюссель. Европейская комиссия прогнозирует постепенное восстановление экономики Европы в 2014 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии Олли Рен, ответственный за экономические и монетарные дела, представляя традиционный осенний прогноз.

“Основные политические решения создали основания для усиления доверия. Стресс рынков был уменьшен, однако нет оснований для успокоения. Европа должна продолжать сочетание содержательной фискальной политики со структурными реформами для создания условий для стабильного роста, чтобы уменьшить нынешний уровень безработицы, который находится на неприемлемо высоком уровне”, - заявил он.

По прогнозам Комиссии, по итогам 2012 года ВВП ЕС возрастет на 0,3%, ВВП зоны евро - на 0,4%. При этом в 2013 году ожидается рост ВВП на 0,3% в ЕС и на 0,1% в зоне евро, а в 2014-м - на 1,6% в ЕС и на 1,4% в зоне евро.

Вместе с тем, в течение 2012 и 2013 годов Еврокомиссия ожидает дальнейшего роста уровня безработицы. Так, по итогам 2012 года уровень безработицы оценивается в 11%, а в 2013-м - 12%.

Относительно потребительских цен, то здесь прогнозы более оптимистические. Еврокомиссия считает, что на протяжении 2013 года инфляция не превысит 2%, а ее основными составляющими станут цены на энергоресурсы и повышение уровня налогообложения.

Еврокомиссия также прогнозирует постепенное уменьшение государственного долга. По оценкам, по итогам 2012 года государственный долг стран ЕС составит 3,6% ВВП, а стран зоны евро - 3,3% ВВП. По итогам 2013 года - 3,2% ВВП в ЕС и 2,6% ВВП в странах зоны евро.

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