Дефицит платежного баланса Украины в сентябре составил 1,1 млрд долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины в сентябре 2012 года, по предварительным данным, составил 1,1 млрд долларов США по сравнению с профицитом в размере 615 млн долларов в августе текущего года, говорится в сообщении Национального банка.

«В сентябре дефицит сводного платежного баланса (1,1 млрд долл.) был профинансирован за счет резервных активов. Их объем на конец сентября составлял 29,3 млрд долл. США, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,3 месяца», - сообщает НБУ.

Дефицит текущего счета в сентябре 2012 года, говорится в сообщении, сократился до 1,3 млрд долл. с 1,4 млрд долл. в августе, что было обусловлено в первую очередь сокращением импорта товаров до 7,3 млрд долл. с 7,8 млрд долл. месяцем ранее.

Экспорт Украиной товаров в сентябре, по данным НБУ, сократился по сравнению с сентябрем 2011 года на фоне слабого внешнего спроса в первую очередь на сырьевую продукцию на 3,3% до 5,9 млрд долл.

Нацбанк также отмечает, что введение Россией утилизационного сбора на импортные автомобили привело в сентябре к падению экспорта продукции машиностроения на 3,0% к сентябрю 2011 года (в августе 2012 г. темпы роста по сектору составили 12,0%).

Профицит капитального и финансового счетов в сентябре 2012 года составил 237 млн долл. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в сентябре, по оценке НБУ, составил 518 млн долл.

За девять месяцев 2012 года дефицит платежного баланса Украины составил 798 млн долл. по сравнению с профицитом в размере 77 млн долл. за аналогичный период 2011 года.

В начале октября глава Нацбанка Сергей Арбузов сообщил, что профицит платежного баланса в августе составил 615 млн долл. В свою очередь, директор генерального экономического департамента НБУ Александр Петрик сообщил, что за январь-август т.г. общее сальдо платежного баланса было положительным - 304 млн долл.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

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