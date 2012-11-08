Греция приняла программу сокращения расходов на фоне стотысячной демонстрации протеста

Однопалатный парламент Греции принял в ночь на четверг, 8 ноября, среднесрочную бюджетную программу на 2013-2016 гг., которая предусматривает сокращение расходов на 13,5 миллиарда евро в обмен на очередной 31,5-миллиардный транш кредитов ЕС и МВФ.

Закон принят на фоне стотысячной демонстрации протеста и сопровождавших ее массовых беспорядков перед зданием парламента страны.

Полиция задержала 103 человека, пятеро из них арестованы. Кроме того, пострадали пятеро гражданских лиц и семеро полицейских.

В ходе стотысячной демонстрации протеста против мер экономии сотни анархистов принялись забрасывать полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ, что заставило уйти с площади мирных демонстрантов. Столкновения продолжались около трех часов, несмотря на проливной дождь.

Закон, принимаемый по настоянию кредиторов, приведет к снижению зарплат и пенсий от 3% до 25%, в зависимости от действующей сетки оплаты труда. Документ окончательно упраздняет некоторые социальные льготы, действовавшие до кризиса. Так, уходят в прошлое 13-я и 14-я зарплаты, доплаты за производительность.

Полностью пересмотрена система социального обеспечения: пособия по инвалидности, по уходу за детьми и безработице привязаны к доходам семьи. Особенно сильно будут сокращены пособия на детей - до 40 евро в месяц. Меры экономии предполагают также увольнение госслужащих - 2 тысяч человек в 2012 году. По требованию кредиторов упрощается регулирование ряда профессий и услуг.

Новые меры экономии принимаются в тот момент, когда греческая экономика в очередной раз побила самые негативные прогнозы. Бюджет на 2013 год предполагает шестой год рецессии подряд с сокращением ВВП на 4,5%. Госдолг должен составить 189,1% ВВП против 182%, планировавшихся первоначально, передает РИА "Новости".