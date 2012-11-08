На торгах в четверг возможен обвал пары EUR/USD - эксперт

Глава ЕЦБ Марио Драги после заседания в четверг, 8 ноября, относительно процентной ставки может дать пессимистическую оценку экономике Е-17, что поспособствует возврату пары EUR/USD в район 1,2740 с дальнейшей целью 1,27 после прорыва. Таков прогноз аналитиков FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, исследования показывают, что темпы роста экономики Великобритании могут замедлиться в 4 квартале, что подтверждается падением потребительского доверия до 6-месячного минимума в октябре. Пока не стоит ожидать от MPC каких-либо действий в сторону дополнительного смягчения монетарной политики, однако если данные продолжат подавать сигналы бедствия, все это весьма вероятно. Таким образом, GBP/USD может также оказаться под давлением, правда падение ожидается более сдержанным – первичная цель 1,5960 и только после прорыва возможен уровень 1,5930.

USD/JPY вновь оказалась у отметки 80,00, однако ситуация не такая безнадежная, как несколько месяцев назад. Американские данные активно подают позитивные сигналы, что вполне может подбодрить пару и помочь вернуться в район 80,30. Если и после победы Обамы рынок труда будет говорить о восстановлении, у пары все шансы на укрепление.