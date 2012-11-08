Кабмин и НБУ ищут способы минимизации оттока валюты

Правительство Украины совместно с Национальным банком изучает возможность кредитования проектов, направленных на развитие внутреннего рынка с возможностью минимизации оттока валюты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил 7 ноября в ходе консультаций с ведущими учеными-экономистами по развитию отечественной экономики.

В ходе консультаций, в частности, обсуждались следующие вопросы: активное финансирование крупных инфраструктурных проектов на основе программ импортозамещения, повышение финансовой эффективности НАК «Нафтогаз Украины», взвешенная бюджетная политика, разумная монетарной политика.

Н.Азаров отметил, что правительству в течение 10 месяцев 2012 г. на фоне мировой рецессии удается удерживать стабильную экономическую ситуацию. Однако, по его словам, на сегодня, учитывая продолжение неблагоприятной конъюнктуры на рынке металлопродукции и, как следствие, уменьшение притока валюты в Украину, необходима эффективная программа развития экономики как на долгосрочную, так и на краткосрочную перспективу.

Как сообщал УНИАН,дефицит сводного платежного баланса Украины в сентябре 2012 года, по предварительным данным, составил 1,1 млрд долларов США по сравнению с профицитом в размере 615 млн долларов в августе текущего года.

Золотовалютные резервы НБУ в октябре сократились на 8,4% - до 26,812 млрд долл. В том числе резервы в иностранной валюте сократились на 9,1% - до 24,799 млрд долл., в золоте - на 1,6%, до 1,946 млрд долл.

За январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).