К концу года возможно ослабление гривни до 8,5 грн/долл. - эксперт

К концу года курс гривни к доллару США вероятно снизится до 8,5 грн/долл. на фоне снижения золотовалютных резервов Национального банка Украины.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН экономист ИК «Тройка Диалог Украина» Ирина Пионтковская.

Она напомнила, что валовые золотовалютные резервы Нацбанка в октябре уменьшились на 2,4 млрд долл. с сентябрьского уровня до 26,8 млрд долл.

Главным образом, по мнению И.Пионтковской, это обусловлено сохраняющимся повышенным спросом на иностранную валюту со стороны граждан, а также погашением суверенных облигаций (запланированными выплатами МВФ).

Она отмечает, что несмотря на то, что официальный курс гривни оставался стабильным, рыночный курс незначительно ослаб до 8,2 грн/долл. на фоне интервенций НБУ.

Также И.Пионтковская сообщила, что после увеличения спроса на иностранную валюту со стороны граждан в сентябре до 1,8 млрд долл. чистые покупки наличных валютных средств в октябре могли остаться на прежнем уровне, судя по наблюдающемуся сокращению золотовалютных резервов.

«Мы подтверждаем наше мнение, согласно которому валовые золотовалютные резервы страны, по-видимому, продолжат уменьшаться до конца года, постепенно приближаясь к комфортному уровню, равному трехмесячному объему импортируемых товаров и услуг - 24-25 млрд долл. Это может вынудить власти провести корректировку валютного курса и рассмотреть возможность внесения изменений в текущий фактически фиксированный валютный режим, - говорит И.Пионтковская. - Предположительно, регулятор предпочтет постепенную и ровную девальвацию, а потому мы ожидаем сравнительно умеренного ослабления гривни относительно доллара примерно до 8,5 грн/долл. до конца года».

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,1870/8,1970 грн/долл.

Отрицательное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанковском рынке в сентябре составило 1,511 млрд долл. (в августе сальдо было положительным - 436 млн долл.).