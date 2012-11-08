НБУ ограничит перечень юрлиц, предоставляющих услуги по переводу денег

Национальный банк Украины (НБУ) намерен ограничить перечень юридических лиц, которые могут предоставлять услуги по переводу денег. Это предусмотрено в проекте постановления "Об урегулировании вопросов по приему средств для последующего их перевода", обнародованном на сайте регулятора.

Документом предлагается установить, что операции по приему наличности в гривне для дальнейшего перевода с помощью платежных устройств и через пункты приема могут осуществлять исключительно банки, коммерческие агенты банков - юридические лица, которые заключили агентские договоры с банками, а также небанковские финансовые учреждения, которые получили соответствующую лицензию.

Документом также предлагается запретить коммерческим агентам банков и небанковским финансовым учреждениям передавать другим лицам свои полномочия по осуществлению операций по приему средств.

“Принятие данного проекта постановления направлено на регулирование деятельности коммерческих агентов банков и других юридических лиц, не являющихся банками, на рынке платежей, а также на защиту прав и интересов потребителей…» - говорится в аналитической записке к проекту.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №386 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 11 октября 2012 под №1720/22032), утвердил Положение о порядке ведения реестра коммерческих агентов (коммерческих представителей) банков. Документом предусмотрено, что начать предоставление финансовых услуг от имени банка коммерческий агент имеет право только после его регистрации Национальным банком Украины. Информацию о действующих агентских договорах банки должны подать в Национальный банк не позднее чем через 60 дней со дня доведения до сведения технических условий ведения соответствующего реестра.

Вышеупомянутое постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Украины».