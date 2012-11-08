Гостаможслужба хочет упразднить ордерные перевозки

Государственная таможенная служба Украины намерена подать на рассмотрение Кабинета министров предложение об упразднении практики использования ордерных перевозок (без указания получателя грузов).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы со ссылкой на директора Департамента таможенного контроля и оформления Гостаможслужбы Сергея Семку.

В сообщении пресс-службы говорится, что ордерные поставки, когда получатель грузов не указывается, могут использоваться для уклонения от уплаты налогов, поскольку в этом случае ни таможня, ни налоговые органы не имеют возможности отследить и проконтролировать факт оплаты груза. Предложения по искоренению таких схем Гостаможслужба намерена отправить в Кабмин в ближайшее время, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная таможенная служба Украины намерена ввести обязательное требование предоставлять в электронном виде информацию о грузах за 24 часа до момента их прибытия в порт. По мнению таможенников, данное требование является международной практикой и значительно упрощает прохождение таможенных процедур на морском транспорте. Кроме того, Минфин вынес на всеобщее обсуждение проект приказа о порядке взаимодействия органов Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы при осуществлении контроля над импортными операциями. Согласно проекту приказа, Госналогслужбе и Гостаможслужбе предлагается в месячный срок разработать протокол обмена информацией об импортных операциях, а также разработать систему оценки рисков при осуществлении импортных операций с возможностью инициировать запросы о подтверждении или опровержении сомнительных данных и последующей координацией совместных действий.