В Украине зарегистрирован Аграрный страховой пул

Антимонопольный комитет Украины завершил процедуру регистрации Аграрного страхового пула, говорится в сообщении Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Согласно сообщению, Аграрный страховой пул зарегистрирован 7 ноября.

При этом в Нацкомфинуслуг не уточнили список компаний, которые вошли в объединение.

По состоянию на 17 октября в Комиссию поступило 10 заявок на получение лицензий на страхование сельскохозяйственных рисков. На тот момент соответствующие лицензии получили только 4 страховщика: «Украинская аграрная страховая компания» (г.Черкассы), СК «Брокбизнес» (г.Киев), СК «Страховые гарантии» (г.Донецк), СК «Доминанта» (г.Киев).

Право на страхование сельскохозяйственной продукции с господдержкой в Украине имеют СК, получившие лицензию на осуществление страхования сельхозпродукции и являющиеся членами Аграрного страхового пула, с опытом имущественного страхования продукции в течение последних двух лет.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля 2012 года Верховная Рада приняла Закон Украины «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой». Закон регулирует отношения в сфере страхования сельскохозяйственной продукции, которое осуществляется с государственной поддержкой, с целью защиты имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, и направлен на обеспечение стабильности производства в сельском хозяйстве.

Кабмин своим постановлением от 15 августа 2012 г. № 813 утвердил порядок и условия предоставления сельхозтоваропроизводителям господдержки, которая выплачивается в 2012 году как компенсация стоимости страховых платежей при страховании посевов озимой пшеницы.

Согласно документу, господдержка предоставляется в форме компенсации до 50% стоимости страхового платежа при страховании посевов озимой пшеницы на период перезимовки.