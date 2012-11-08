Польша получила от приватизации 2,8 млрд долл.

Варшава. Министерство государственного имущества Польши (MSP) за десять месяцев текущего года выполнила план приватизации 2012 года почти на 90%, получив от продажи государственных компаний около 2,76 млрд долларов (1USD=3,2PLN).

По данным MSP, которыми располагает агентство УНИАН, польское правительство в текущем году намерено получить от приватизации 3,1 млрд долларов после 4,1 млрд долларов в прошлом году и рекордных за последнее десятилетие почти 7 млрд долларов (по текущему курсу) в 2010 году.

За последние почти пять лет Польша продала госкомпаний и долей в них на более чем 16 млрд долларов.

С начала рыночных реформ, начавшихся в девяностых годах, крупнейшее восточноевропейского государство, входящее в Евросоюз, получило от приватизации более 43 млрд долларов.

При этом с 1991 года, когда страна начала приватизацию, больше всего от продажи госимущества в эквиваленте национальной валюты Польша получила в 2000 году - более 27 млрд злотых, или чуть больше 6 млрд долларов по курсу того времени.

MSP называет главной целью приватизации повышение конкурентоспособности польских компаний, отметив, что в условиях нынешнего финансового кризиса она также позволяет стране уменьшить долговую нагрузку и избежать повышения налогов для сокращения дефицита бюджетных финансов.

"Продолжение приватизации в конце концов является элементом завершения (рыночной) трансформации: участие государства в польской экономике все еще составляет более 20%, а в развитых странах, уровня которых мы стараемся достичь, этот показатель около 10%", - отмечают в министерстве.

Как сообщал УНИАН, весной текущего года польское правительство утвердило двухлетнюю программу приватизации около 300 госкомпаний на сумму около 5 млрд долларов. Ранее власти неоднократно заявляли о намерении сохранить контроль государства над стратегическими компаниями, в частности в сфере обеспечения страны энергией.

Справка УНИАН. 38-миллионная Польша запланировала расходы своего бюджета в текущем году на уровне почти 103 млрд долларов при дефиците не превышающим 11 млрд долларов. По данным МВФ, в прошлом году Польша по объему ВВП, составившему 514,5 млрд долларов, заняла 23-е место в мире.