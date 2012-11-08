Глава Китая пообещал экономические реформы и повышение доходов

Китай сделает свою валюту и процентные ставки более ориентированными на рынок, увеличит зарубежные инвестиции и вложит больше государственных средств в промышленность в рамках плана удвоения ВВП к 2020 году, приводит Reuters заявление главы Китая Ху Цзиньтао на съезде китайской компартии.

Глава Китайской Народной Республики также снова пообещал придерживаться цели удвоить доходы домохозяйств по всей стране в течение 10 лет, обращаясь к более чем 2 тысячам делегатам, собравшимся на съезде китайской коммунистической партии. Во время этого съезда Ху покинет пост руководителя партии.

"Мы должны твердо удерживать стратегический фокус на увеличение внутреннего спроса, ускорить создание долговременного механизма для повышения потребительского спроса, высвободить потенциал индивидуального потребления, повысить инвестиции... и расширить внутренний рынок", - сказал Ху.

"Мы должны развивать многоуровневый рынок капитала, предпринимать меры для того, чтобы сделать процентные ставки и курс юаня в большей степени опирающимися на рынок и обеспечить конвертируемость юаня в рамках капитального счета в надлежащий срок", - подчеркнул Ху.

Он повторил сделанные ранее обещания, не определяя сроков их выполнения и не давая новой информации о размере планируемых расходов или источнике их финансирования.

Но, хотя его речь и не содержит ничего нового, экономисты считают, что эти повторения важны, учитывая экономический спад в КНР.

"Поскольку было много разговоров о замедлении роста в Китае, подтверждение целей в этой речи было важным. Но названные им цифры не являются новостью", - сказал Тим Кондон из ING.

Со времен знаковой программы реформ Дэн Сяопина в конце 1970-х годов лидеры Китая обещают удваивать размер экономики каждые 10 лет.

Фактически, экономика КНР росла намного быстрее, увеличиваясь в среднем на 10% каждый год в последние три десятилетия.

Согласно нынешнему пятилетнему плану, который действует с 2011 по 2015 год, правительство намерено достичь среднегодового роста ВВП в 7%. Специфической целью на 2012 год был рост на 7,5%, подразумевающий пространство для замедления экономики. Рост в 2011 году составил 9,2%.

Ху также предупредил будущих лидеров Китая, что коррупция угрожает партии и государству, но сказал, что партия должна оставаться у власти. Он признал, что нарастающий гнев общественности, вызванный взяточничеством и такими проблемами, как ухудшение состояния окружающей среды, подорвали опору партии и привели к протестам.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость в укреплении вооруженных сил и защите морской территории в условиях споров с Японией и южноазиатскими нациями.

Пятилетний план предписывает годовое увеличение доходов домохозяйств в городах и деревнях более чем на 7%, что приведет к их удвоению за 10 лет.

Неравенство доходов стало политически деликатным вопросом в Китае в последние 10 лет, так как разрыв между богатыми и бедными стал огромным.

Около 13% из 1,3 миллиарда жителей Китая все еще живут на сумму менее 1,25 долл. в день, согласно подсчетам Программы развития ООН, а средний чистый доход в городах составляет 21.800 юаней (3.500 долл.) в год.

В то же время, в Китае проживают 2,7 миллиона долларовых миллионеров и 251 миллиардер, согласно Hurun Report.

Гэри Лю, заместитель исполнительного директора CEIBS Lujiazui Institute of International Finance сказал, что решение проблемы этого разделения должно стать главным приоритетом Пекина, так как недовольство среди людей нарастает.

"Задача сейчас в том, чтобы добиться экономических целей, не принося в жертву социальную стабильность", - сказал Лю.

Помимо разницы в благосостоянии, старая экономическая модель привела к появлению других серьезных проблем.

"Общество, люди чувствуют, что получали недостаточно. Да доходы росли, но они не успевали за расходами, такими, как расходы на жилье", - сказал Лю. - Смысл не только в том, чтобы удвоить доходы. Реальная проблема - сможем ли мы повысить счастье и удовлетворенность людей. Большинство людей заботятся о продовольственной безопасности, нашей системе социальной поддержки и высококачественном образовании. В нынешней ситуации люди очень расстроены социальной обстановкой в Китае".