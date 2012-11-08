Кабмин выделил 1 млн грн в помощь странам Ближнего Востока

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении 1 млн грн в качестве гуманитарной помощи странам Ближнего Востока, в которых находятся пострадавшие в результате войны в Сирии.

Соответствующее распоряжение №873 от 7 ноября размещено на сайте правительства.

Согласно документу, средства будут выделены из резервного фонда госбюджета.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Президент Украины Виктор Янукович распорядился оказать гуманитарную помощь странам Ближнего Востока, на территории которых находятся лица, пострадавшие в результате вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике.