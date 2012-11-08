Киев выплатил проценты по еврооблигациям 2005 года

Киев 7 ноября осуществил очередную полугодовую выплату процентов за пользование кредитом в размере 10 млн долларов США, полученным путем публичной, открытой продажи еврооблигаций г. Киева на международных рынках капитала в 2005 году. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Таким образом, город подтвердил репутацию надежного партнера и заемщика перед кредиторами», - сказал Р.Крамаренко.

Он сообщил, что «следующая выплата планируется на 26 ноября – городом будут погашены еврооблигации на сумму 250 млн долларов, которые были размещены в 2007 году под 8,25%».

Напомним, в 2005 году город выпустил десятилетние еврооблигации на сумму 250 миллионов долларов США под 8% годовых.