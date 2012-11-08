Нацбанк Польши впервые с 2009 года снизил учетную ставку

Варшава. Центробанк Польши решил снизить свои ключевые ставки кредитования для стимулирования роста слабеющей национальной экономики.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польский Национальный банк (NBP) cнизил все свои ключевые ставки, которые являются основой для определения стоимости кредитов в стране, на 0,25%.

Ключевая ставка рефинансирования с сегодняшнего дня составит 4,5%, лобмардная - 6%, депозитная - 3%, редисконтная - 4.75% годовых.

Нацбанк объяснил снижение учетной ставки, которое случилось впервые с 2009 года, последними слабыми макроэкономическими показателями в Польше и меньшей, чем прогнозируемая ранее, инфляцией.

Агенство Bloomberg отметило, что NBP стал единственным центробанком из 27 государств Евросоюза, который в текущем году снизил учетную ставку, заметив, что ранее монетарные власти увеличивали ее для борьбы с инфляцией.

Согласно отчету заседания Совета по монетарной политики NBP, прошедшему 6-7 ноября, его участники не исключают дальнейшего снижения ставки для активизации экономического роста.

Как сообщал УНИАН, вчера Еврокомиссия объявила об ухудшении прогноза роста польского ВВП до 2,4% в текущем и 1,8% в следующем году в сравнении с прогнозируемыми в мае т.г. 2,7% и 2,6%, соответственно.

Справка УНИАН. Правительство Польши ожидает замедления темпов роста национального ВВП в текущем году до 2,5% с 4,3% годом ранее.