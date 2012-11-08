Объем розничной торговли в еврозоне в сентябре сократился на 0,2%

Брюссель. Объем розничной торговли в зоне евро в сентябре 2012 года по сравнению с августом 2012 года сократился на 0,2%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – вырос на 0,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В сентябре 2012 года по сравнению с сентябрем 2011 года объем розничной торговли снизился на 0,8% в зоне евро и вырос на 0,3% в ЕС-27.

В сентябре 2012 года розничная торговля продуктами питания, напитками и табаком по сравнению с августом 2012 года выросла на 0,8% в зоне евро и на 0,5% в ЕС-27. Непродовольственный сектор снизился на 0,6% в зоне евро и вырос на 0,1% в ЕС-27.

Наибольший рост розничной торговли в сентябре-2012 по сравнению с августом-2012 было зафиксирован в Дании (2,4%), Эстонии (2%) и Германии (1,5%). Наибольшее снижение объемов розничной торговли – в Испании (-7,3%), Португалии (-4,0%) и Словении (-2,7%).

В сентябре 2012 года по сравнению с сентябрем 2011 года розничная торговля продовольственными товарами снизилась на 0,8% в зоне евро и на 0,5% в ЕС-27. Непродовольственный сектор не изменился в зоне евро и вырос на 2% в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли зарегистрирован в Эстонии (9,9%), Латвии (7,9%) и Люксембурге (7,1%). Наибольшее снижение зарегистрировано в Испании (-12,6%), Португалии (-5,8%) и Словении (-4,5%).

В августе 2012 года объем розничной торговли по сравнению с июлем 2012 года вырос на 0,2% в зоне евро и не изменился в ЕС-27.

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