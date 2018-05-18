Нацбанк выжмет валюту из экспортеров

Верховная Рада наделила Национальный банк правом вводить обязательную продажу части поступлений в иностранной валюте в пользу резидентов Украины. В документе указывается, что НБУ может применять эту норму в течение 6 месяцев. Также регулятор вправе временно менять сроки расчетов по экспортно-импортным операциям (проект № 11033).

Данные меры стали следствием нестабильности на внутреннем валютном рынке и рисковом состоянии платежного баланса Украины, дефицит которого, по мнению ряда экспертов, к концу года может достичь 5 млрд долл. (дефицит сводного платежного баланса Украины в сентябре составил 1,1 млрд долларов по сравнению с профицитом 615 млн долл. в августе).

Кроме того, для сдерживания курса постоянно находятся «в обороте» золотовалютные резервы регулятора, которые к ноябрю сократились почти на 16% (почти на 5 млрд долл.) – до 26,8 млрд долл. (только за октябрь на 8,4%). Для их дальнейшего «похудения» есть и другие предпосылки. Например, выплаты к концу года по внешним долгам (1,5 млрд в октябре-ноябре). Правительство неоднократно уверяло, что у него и НБУ есть все возможности для обеспечения стабильности гривни и цен. Одной такой возможностью и является принятый парламентом закон. Да и смысл «ужесточить контроль» (читать - с кого еще взять) нашелся. По информации председателя Национального банка Сергея Арбузова, за два последних года объемы средств на счетах украинских предприятий-экспортеров выросли вдвое и составляют 10 млрд долл.

Опыт – сын ошибок трудных

Мера власти - не ноу-хау. Она просто вспомнила былые времена своего правления, вернее методы «стабилизации». Обязательная 75-процентная продажа валютной выручки экспортеров была впервые введена постановлением Кабинета министров и НБУ 10 сентября 1998 года. Через четыре дня, 14 сентября 1998 года, были внесены изменения в постановление, и норма обязательной продажи была снижена до 50%.

В феврале 2003 года, как раз в разгар критики нормы, в то время глава НБУ Сергей Тигипко выступил за ее отмену, с оговоркой, что данный шаг станет реальностью после того, как государство получит достаточное количество источников поступлений валюты в Украину. Речь шла о средствах, которые нелегально вытекали из страны. То есть, перекроют каналы – аннулируют норму. Еще одним его предложением было постепенное снижение объема продаваемой выручки (в январе 2003 г. девальвация гривни к доллару составила 0,01%, к евро - 3,5%, а к рублю - ревальвация 0,11%). Но норму отменили «попередники» 1 апреля 2005 года. И вот, спустя 7 лет, она «реанимирована».

Начальник отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын отмечает, что «классически введение этой нормы имеет краткосрочный позитивный эффект, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе - он почти нулевой. Экспортеры не будут заводить свою выручку, а будут оставлять ее в оффшорах».

При этом банкир отметил, что НБУ воспользуется указанным правом в крайнем случае, а если норма будет введена, то действие ее не будет краткосрочным. Введение или не введение обязательной продажи выручки будет зависеть от дальнейшей стратегии. То есть, будет ли принято решение удерживать гривню на нынешнем уровне, или прерогативой станет продолжение сотрудничества с МВФ, который требует введения гибкого валютного курса.

По мнению главного экономиста инвестиционной компании Dragon Capital Елены Белан, НБУ может ввести обязательную продажу экспортной выручки, как только закон о предоставлении регулятору соответствующего права вступит в силу.

«Ситуация на валютном рынке остается напряженной, и НБУ может ввести обязательную продажу экспортной выручки, как только закон вступит в действие. С 1998 г. по 2005 г. в Украине уже действовала обязательная продажа валютной выручки, она применялась к экспортёрам, которые обязаны были продавать 50% своей выручки в течение пяти дней. На этот уровень можно ориентироваться как на максимальный”, - сказала Белан.

Она считает, что ограничение не решит фундаментальных проблем в экономике, но будет способствовать более плавному притоку иностранной валюты на межбанковский рынок и поможет НБУ лучше контролировать ситуацию на валютном рынке.

Эксперт Комитета по вопросам банковских и финансовых услуг Американской торговой палаты в Украине Игорь Олехов (Baker & McKenzie) отмечает, что предоставление права Нацбанку вводить обязательную продажу части или всей выручки украинских экспортеров, а также менять сроки выполнения расчетов по импортным и экспортным товарным контрактам – уже давно ожидаемые инициативы регулятора, теперь поддержанные Верховной Радой. «Причина принятия данного закона очевидна – в условиях значительной волатильности ситуации на мировых рынках и давления на курс гривни со стороны как внешних (в частности, значительные выплаты по международным обязательствам суверенным и корпоративным), так и внутренних факторов - у НБУ было мало рычагов влияния на валютный курс в случае значительных его колебаний. Теперь же он получит такую возможность», - отметил эксперт.

Между тем, как подчеркивает Олехов, «несмотря на то, что экспортеры ожидают введения обязательной продажи части валютной выручки в случае угрозы значительной девальвации гривни, представляется, что Национальный банк и Кабинет Министров, к сожалению, не отважились на введение прозрачного механизма определения гибкого валютного курса только на основании рыночной ситуации и с применением исключительно рыночных (а не административных) рычагов. Формирование такого рыночного механизма потребовало бы внесения кардинальных изменений в валютное законодательство, которое сейчас фактически основано на нормативном документе 1993 года! В результате украинские экспортеры оказываются под еще большим давлением: с одной стороны, может быть введено требование продать значительную часть валюты в условиях девальвации гривни, с другой - могут обостриться существующие «вечные» проблемы украинского экспортера: невозврат НДС и административное давление».

Эксперт считает, что в таких условиях экспортерами в Украине, скорее всего, смогут остаться только те предприятия, которые не имеют иного выхода (например, если производственная база расположена в Украине и ее трудно переместить в другую юрисдикцию), а для новых инвесторов и проектов, ориентированных на экспорт, Украина становится все менее привлекательной и теряет конкурентные преимущества.

Но, несмотря на все, Кабмин и НБУ продолжают искать новые возможности минимизации оттока валюты. В последнее время регулятор то и дело выдает постановления, Кабмин одобряет новые законы, Рада их активно принимает. И все во имя «эффективной программы развития экономики как на долгосрочную, так и на краткосрочную перспективу».

Вот только действенность принимаемых мер вызывает сомнение. Уроки прошлых лет правления власть ничему не научили. Ужесточение «контроля», фискального давления на время не дает положительный эффект надолго. Необходимы цивилизованные рыночные меры воздействия. Пора этому учиться, а не жить воспоминаниями.

Оксана Шкадинская (УНИАН)