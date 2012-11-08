Украина и Кипр аннулируют "оффшорные льготы" - подписана Конвенция

Никосия. Кабинет министров Украины подписал с правительством Республики Кипр Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от уплаты налогов на доходы, согласно которой Украина откажется от 30-летней практики предоставления налоговых льгот компаниям, зарегистрированным в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, новая Конвенция между Украиной и Кипром заменит действующее Соглашение между правительством СССР и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, подписанное еще 29 октября 1982 года.

Новое соглашение, в частности, разрешает Украине взимать налоги с предприятий, зарегистрированных на Кипре, согласно украинскому законодательству.

Вступление в силу конвенции должно увеличить поступления в государственный бюджет Украины и остановить неконтролированный отток украинского капитала в Кипру.

В частности, конвенцией устанавливаются ставки налогообложения дивидендов, процентов, роялти и отчуждения имущества (в отличие от действующего сегодня соглашения, которое содержит практически нулевые ставки).

Как ранее сообщал УНИАН, Украины вела переговоры с Кипром об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с 1997 года.

Ранее глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко заявлял, что Украина теряет от использования оффшорных схем около 100 млрд. грн. в год.