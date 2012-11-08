Конвенция между Украиной и Кипром будет ежегодно давать бюджету 1 млрд грн - Колобов

Никосия. Конвенция между правительствами Украины и Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы будет давать украинскому бюджету ежегодно дополнительно один миллиард гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр финансов Украины Юрий Колобов в интервью журналистам после подписания конвенции.

"Сейчас это нули по инвестициям, процентам от роялти, продажи недвижимости... Кипр – это страна Евросоюза, это же не оффшорная зона, поэтому у нас долго длились переговоры по этому вопросу, еще с 1997 года, и в этом году мы достигли компромисса, мы пошли на уступки, и в результате мы подписываем намного лучшие условия, чем у Кипра с Россией", - отметил министр.

Он объяснил, что в конвенции прописаны ставки по четырем позициям. "Практически везде мы договорились о том, что это – как в странах ЭСР (Экономического сотрудничества и развития - УНИАН), и сейчас мы договорились, что небольшие отклонения будут по четырем позициям – это роялти, проценты, дивиденды и отчуждение имущества", - сказал Ю.Колобов.

По его словам, ставки, в зависимости от позиции, устанавливаются в размере от 5% до 15%, по некоторым позициям останется нулевая ставка, в частности при продаже имущества.

"Все равно это налоги, которые будет комфортно платить (в Украине - УНИАН) инвесторам с Кипра, которые работают в нашей стране", - добавил он.

Министр отметил, что конвенция является существенным шагом вперед. "Мы сейчас идем в ЕС, наша цель – имплементировать все законодательство в европейское, соответственно, уходим от того, что Кипр был оффшорной зоной, это же не оффшорная зона, поэтому мы договорились, что на переходном этапе мы подписываем это соглашение. Оно практически похоже на соглашения со странами ЕС", - отметил он.

Ю.Колобов напомнил, что на данный момент Кипр является для Украины одним из крупнейших инвесторов – на сегодняшний день это 14,5 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 ноября, Кабинет министров Украины подписал с правительством Республики Кипр Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонением от уплаты налогов на доходы, согласно которой Украина намерена отказаться от 30-летней практики предоставления налоговых льгот компаниям, зарегистрированным в этой стране.

Новая Конвенция между Украиной и Кипром заменит действующее Соглашение между правительством СССР и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, подписанного еще 29 октября 1982 года.

Новое соглашение, в частности, дает возможность Украине взыскивать налоги с предприятий, зарегистрированных на Кипре, в соответствии с украинским законодательством. Это будет касаться операции покупки-продажи недвижимости, получения дивидендов и роялти.

Украина вела переговоры с Кипром об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с 1997 года.