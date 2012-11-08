Янукович призвал Кипр вкладывать инвестиции в украинские национальные проекты

Никосия. Украина призывает Кипр вкладывать инвестиции в украинские национальные проекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Республики Кипр Димитрисом Христофиасом в Никосии.

«Мы заинтересованы в привлечении кипрских инвестиций в национальные проекты Украины, развитие транспортной инфраструктуры», - сказал Президент.

По словам В.Януковича, Украина ожидает и инвестиций в другие сферы, в том числе в охрану окружающей среды и энергетику.

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