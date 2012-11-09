На торгах в пятницу возможно восстановление позиций пар EUR/USD и GBP/USD - эксперт

Учитывая ослабление рискованных активов, наблюдаемое последнее время, глоток позитива из Китая (относительно ожидаемой положительной статистики) может помочь парам EUR/USD и GBP/USD восстановиться к ближайшим уровням сопротивления – 1,28 и 1,6040, соответственно.

Таков прогноз аналитиков FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, 9 ноября будет опубликована целая серия данных из Китая. Если показатели подтвердят, что экономика перешла в фазу стабилизации после кратковременного спада, можно ждать отката пары USD/JPY в район 79,80. Если ничего позитивного не произойдет, инвесторы так и продолжат страдать по поводу победы Обамы, предпочитая из двух зол Японию. Цель – 79,00.