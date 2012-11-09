Активы украинских банков выросли до 1,124 трлн грн

Активы украинских банков в октябре 2012 г. выросли на 0,3%, с начала года - на 6,1%, - до 1,124 трлн грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы в прошлом месяце выросли на 0,3%, в январе-октябре - на 4,6% - до 1,269 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 64,9%, вложения в ценные бумаги - 8,1%, корреспондентские счета в других банках — 5,7%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,9%, основные средства и нематериальные активы - 4,4%, доходы, начисленные к получению, - 4,4%, дебиторская задолженность — 6,4%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 0,03% - до 954,2 млрд грн, из которых средства физлиц составили 351,2 млрд грн, или 36,8%, средства субъектов хозяйствования — 182,8 млрд грн, или 19,2%, межбанковские кредиты и депозиты — 136,4 млрд грн, или 14,3%.

Капитал банков вырос на 1,6% - до 169,9 млрд грн и составил 15,1% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков вырос на 0,7% и на 1 ноября т.г. составил 174,5 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 177 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.