Торги на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,1870/8,1970 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2597/0,2601, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4555/10,4705. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2770/1,2772 (среда — 1,2852/1,2854).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.