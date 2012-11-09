Миргородский завод минеральных вод уклонился от уплаты налогов на 3 млн грн

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявила факт уклонения от уплаты налогов в размере 2,9 млн грн со стороны руководства бюджетообразующего предприятия «Миргородский завод минеральных вод». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Расследование проводилось по итогам работы предприятия в первом полугодии 2012 года. Как следует из сообщения пресс-службы, сотрудники ГНСУ выявили факты занижения цены реализации продукции – минеральной воды - и, как следствие, снижение валового дохода предприятия.

По факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц завода.

Госналогслужба обращает внимание, что все следственные действия проводятся в рамках действующего законодательства и никоим образом не могут быть расценены как попытка рейдерского захвата.

Как сообщал УНИАН, в октябре штрафные санкции в размере 25 млн грн за уклонение от уплаты налогов были наложены на концерн «Укрспирт». Руководство концерна избежало, таким образом, уголовного наказания за нарушение налоговой дисциплины.

Справка УНИАН.ЗАО «Миргородский завод минеральных вод» входит в группу компаний IDS Сгоuр.