SP Advisors: реальный ВВП Украины вернется на докризисный уровень не ранее 2015 г.

Реальный ВВП Украины вернется на докризисный уровень не ранее 2015 г. Об этом говорится в аналитическом отчете международной финансовой компании SP Advisors, переданном УНИАН.

Как отмечается в отчете, динамика ВВП в 4-м квартале 2012 г. останется отрицательной, а в целом по результатам года показатель роста ВВП будет близким к нулю. Таким образом, по оценке аналитиков компании, реальный ВВП в текущем году составит всего лишь 93% уровня 2008 г.

Как отмечают в SP Advisors, главной причиной негативных тенденций в экономике остается падение спроса на продукцию украинской промышленности на внешних рынках. Кроме того, по мнению аналитиков, внутренний инвестиционный спрос также ослабевает в первую очередь в связи с отсутствием доступных кредитных ресурсов. Например, падение объемов выполненных работ в строительстве ускорилось с 8% за восемь месяцев 2012 г. до 9,1% за девять месяцев т.г. Как отмечается в отчете, текущая конъюнктура внешних товарных рынков не дает оснований ожидать принципиального изменения тенденций в реальном секторе в ближайшие месяцы. Аналитики компании также прогнозируют, что экономический рост в 2013 г. будет оставаться низким (в диапазоне 1,0-1,5% г/г).

Напомним,ВВП Украины в третьем квартале 2012 года сократился по сравнению с третьим кварталом 2011 года на 1,3%, а по сравнению со вторым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 1,2%. Министерство экономического развития и торговли Украины недавно снизило прогноз роста ВВП в 2013 году с 4,5% до 3,5%.

Справка УНИАН. SP Advisors – финансовая компания, оказывающая полный спектр инвестиционно-банковских услуг в Украине и странах Восточной Европы. Компания была создана в 2011 году как партнер инвестиционного банка Seymour Pierce – одного из ведущих финучреждений Великобритании.