Инфляция в 2012 году вряд ли превысит 1,5% - эксперт

Инфляция по итогам 2012 года вряд ли превысит 1,5%, говорится в комментарии, подготовленном аналитиками информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, в оставшиеся два месяца до конца года инфляция может ускориться, однако по итогам года все же будет довольно низкой.

«В связи с тем, что показатели инфляция в сентябре и октябре оказались намного ниже ожиданий – 0,1% и 0% соответственно, мы пересмотрели наш прогноз по темпам роста цен с 3-3,5% до 1,5%. Более низкие темпы инфляции связаны как со слабым ценовым давлением, так и с замедлением экономического роста в стране на фоне долгового кризиса в еврозоне», – отмечает эксперт центра FOREX CLUB в Украине Мария Сальникова.

Также аналитики центра обращают внимание на то, что рост цен в Украине остается низким по сравнению с другими странами СНГ. Например, в России инфляция с начала года составляет 5,6%, в Казахстане – 4,6%, и тенденция ускорения роста цен сохраняется.

При этом в FOREX CLUB отмечают, что показатели экономического роста в этих странах также более высокие, чем в Украине, что подтверждает тезис определенной зависимости инфляционных показателей от роста экономики.

Как сообщал УНИАН, в Украине в октябре 2012 года по сравнению с сентябрем 2012 года потребительские цены не изменились (инфляция - 0%), также цены не изменились и против октября 2011 года.

С начала 2012 г. (октябрь 2012 года к декабрю 2011 года) зафиксирована дефляция 0,3%.

В октябре 2011 года против сентября 2011 года инфляция также составила 0%, при этом к аналогичному месяцу 2010 года цены выросли на 5,4%, в октябре 2011 года против декабря 2010 года рост цен составил 4,2%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует инфляцию в Украине в 2012 году на уровне 1,5%.

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.