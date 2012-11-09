НБУ будет поддерживать ликвидность банков, которым «Нафтогаз» продает ОВГЗ

Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал правлению Нацбанка поддерживать ликвидность коммерческих банков, с которыми “Нафтогаз Украины” для осуществления расчетов за импортируемый газ заключал сделки РЕПО с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые были внесены правительством в уставный капитал НАК.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте регулятора по итогам заседания Совета НБУ, которое состоялось 8 ноября т.г.

“Совет Национального банка Украины рекомендовал правлению Национального банка Украины... предоставлять через имеющиеся монетарные инструменты и механизмы (рефинансирование, операции РЕПО, купля-продажа государственных ценных бумаг) поддержание ликвидности банкам, с которыми НАК "Нафтогаз Украины" осуществляла операции по продаже государственных ценных бумаг в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 17 октября 2012 г. № 794-р "Некоторые вопросы деятельности" Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Также совет НБУ рекомендует правлению при осуществлении регулирования объема денежного предложения в IV квартале т.г. считать допустимым возможное отклонение в меньшую сторону показателя прироста монетарной базы по сравнению с прогнозными ориентирами, определенными в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2012 год. Такие отклонения возможны с учетом того, что существующая динамика основных макроэкономических показателей отличается от официальных прогнозных ориентиров.

Как сообщал УНИАН, Совет НБУ прогнозирует рост монетарной базы (оптимистический и пессимистический) в 2012 году до 16% и до 12%, в 2013 году — до 15% и 12,5%, в 2014 году - до 15% и 9% соответственно.