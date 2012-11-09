Нацбанк рекомендует Кабмину прислушаться к рекомендациям МВФ

Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал правительству прислушаться к рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) для возобновления программы «стенд-бай».

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте регулятора по итогам заседания Совета НБУ, которое состоялось 8 ноября т.г.

«Совет Национального банка Украины рекомендовал Кабинету министров Украины:

содействовать возобновлению программы "стенд-бай" с Международным валютным фондом...; принять меры по немедленному устранению макроэкономических диспропорций, возникающих вследствие сохранения отдельных административно-регулируемых цен и тарифов на экономически необоснованном уровне», - говорится в сообщении.

Совет также рекомендует способствовать привлечению средств других глобальных институтов, таких как Всемирный банк, ЕС.

При разработке проекта государственного бюджета на 2013 год Совет НБУ рекомендует правительству учесть необходимость использования обоснованных прогнозных макроэкономических показателей и обеспечить низкий уровень его дефицита. А для диверсификации источников финансирования дефицита бюджета предлагается более активно использовать выпуск государственных казначейских обязательств для населения.

Совет НБУ считает целесообразной переориентацию программ бюджетной поддержки приоритетных отраслей на преимущественное использование механизма частичной компенсации процентных ставок из бюджета. Также рекомендуется минимизировать такие формы поддержки, как безвозвратная финансовая помощь (субсидии и т.д.), бюджетное кредитование и государственные гарантии.

Также в Совете Нацбанка считают, что нужно усилить инвестиционную направленность госбюджета.

Напомним, техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) 2 ноября завершила работу в Украине. Детальной информации об итогах визита в представительстве не предоставили. В ходе визита планировалось рассмотреть, в том числе, меры властей по решению вопроса проблемных кредитов, улучшению условий для банковского кредитования и приоритетные направления реформ на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны МВФ, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни.

Ранее украинские власти заявляли, что считают целесообразным продление действующей программы сотрудничества с МВФ, которая была начата в 2010 году, а не разработку новой.

После одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.