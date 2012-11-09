Доллар на межбанке пытается уйти гораздо дальше границы 8,20 грн/долл.

В пятницу, 9 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2030/8,2100, к 12:00 цены выросли 8,2250/8,2400. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,2100/8,2200 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2599/0,2603, к 12:00 цены поднялись до 0,2608/12. К закрытию торгов цены остались без изменений. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,5599 (-0,0026).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2705/1,2790. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4525/10,4655, к 12:00 цены ушли вверх 10,4800/10,5030. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 10,4325/10,4515.

Последний раз курс гривни к доллару США достигал отметки более чем 8,21 грн/долл. три года назад. Так 5 ноября 2009 года на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2515/8,2765, к 12:00 цены упали 8,1530/8,1750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли - 8,2315/8,2535 грн/долл.

Рынок евро-гривня в этот день открылся следующими индикативными котировками – 12,2325/12,2715, к 12:00 цены снизились 12,0980/12,1320. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню – 12,0730/12,1140.